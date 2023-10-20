Лондон, 20 октября, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Государства Глобального Юга после всех усилий западных стран отвернулись от Украины из-за действий властей Израиля в секторе Газа. Об этом 18 октября написала газета Financial Times со ссылкой на одного из высокопоставленных дипломатов стран — участниц «Большой семёрки» (G7).

HAITHAM IMAD/EPA/ТАСС

«Мы определённо проиграли битву за Глобальный Юг. Вся работа, которую мы провели с его странами в отношении Украины, потеряна», — сказал он.

Дипломат уточнил, что теперь Западу можно забыть о своих правилах и миропорядке, так как на Глобальном Юге его больше не станут слушать.

«То, что мы говорим об Украине, должно касаться и Газы. В противном случае мы утратим всё доверие», — пояснил он.

У жителей Бразилии, ЮАР и Индонезии теперь нет оснований верить представителям западных стран о ценности прав человека, добавил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 20 октября, израильское радио Kan сообщило, что президент Палестины Махмуд Аббас отказался от телефонного разговора со своим американским коллегой Джо Байденом во время недавнего визита президента США в Израиль. По данным источника, представители американской администрации пытались организовать такой разговор, однако Аббас отклонил их предложение.

Байден 19 октября во время обращения к американцам назвал помощь Вашингтона Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям. Ранее в этот же день телеканал CNN сообщил, что президент США хочет убедить американцев, что прекращение поддержки Украины и Израиля окажется более затратным для Вашингтона, чем её продолжение.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 20 октября написал, что ведомый США мир продолжает катиться в глубочайшую пропасть. По его словам, западными политиками и их сателлитами в последние дни принимаются решения, показывающие не только необратимое ментальное расстройство принимающих их людей, но и утрату ими остатков совести.