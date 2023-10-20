Грозный, 20 октября, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Альви Каримов, бывший пресс-секретарь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, скончался в возрасте 73 лет, сообщило агентство «Чечня Сегодня».

Саид Царнаев/РИА Новости Альви Каримов

«Он скончался в своём родовом селе — Старые Атаги. По словам родственников журналиста, он умер от онкозаболевания», — говорится в сообщении.

Альви Каримов родился 2 октября 1950 года в Лениногорске. Он возглавлял пресс-службу правительства Чечни с 2009 по 2020 год. До этого Каримов с 1997 года работал корреспондентом «РИА Новости» и «Интерфакса», а также был ведущим на канале ЧГТРК «Грозный».

В 2004 году Каримову присвоили звание «Почётный гражданин Чеченской Республики», в 2010 году — звание «Заслуженный журналист Чеченской Республики». Он также обладатель «Гран-при» международного конкурса «Золотое перо», премией «Человек года —2014» в номинации «Журналистика», Союза журналистов России и «За журналистское мужество».