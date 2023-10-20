Москва, 20 октября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про первую новогоднюю ёлку, драку пиццы с шаурмой, спасение с помощью сигареты и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Продажа шаурмы. Люблино, Москва

Центральный федеральный округ

Супружеская пара отдыхала в центре Москвы в караоке-баре. Муж для развлечения надел на жену наручники, купленные в секс-шопе. Надел, застегнул и вспомнил, что ключи забыл дома. «Всё закончилось, не успев начаться», — шутит «Рай и МКАД». Мужу пришлось звонить спасателям и просить, чтобы жену выручили из плена.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге установили мировой рекорд по массовому стоянию на гвоздях. «У Петра за пазухой» передает, что на досках с гвоздями одновременно стояли 153 человека. Их имена впишут в Книгу рекордов.

В зоопарке Калининграда отметили день рождения патриарха — цейлонской слонихи по кличке Преголя. Ей исполнились рекордные 53 года. Обычно в неволе азиатские слоны живут 48 лет. Именинницу и её гостей угостили шашлыками из фруктов и прочими деликатесами. «Гости остались довольными и сытыми, пишут, даже кайман Жорик приходил», — сообщает «Страновед».

Тем временем в Великом Устюге установили первую новогоднюю ёлку этого сезона. Впрочем, огни на ней включат только через месяц — 18 ноября. Затем Дед Мороз отправится в путешествие по городам, передает «Вологда Регион».

Приволжский федеральный округ

В Пензе на улице Лагерной бабушку запер на балконе двухлетний внук. «Пенза для грустных» рассказывает, что бабушка мешала ему смотреть мультики. Чтобы освободить женщину, пришлось обращаться к пожарным. Они поднялись на балкон по лестнице и открыли дверь.

Это не единственный курьёз из Пензы. «Сурский край сообщает, что в центре города, на площади Ленина прямо перед памятником Владимиру Ильичу подрались аниматоры в костюмах пиццы и шаурмы. Видео их потасовки смотрел весь город.

В краеведческом музее в Саранске придумали виртуальное путешествие на исчезнувшие моря Мордовии, которые простирались здесь миллионы лет назад. Чтобы полюбоваться на ископаемых чудовищ, надо надеть виртуальные очки. Причём зубы акул напоминают флаг Мордовии. «Это пасхалочка программистов», — объясняет «Голос торамы».

В башкирском селе медведица с медвежатами напала на женщину, которая мирно шла на работу. Медведица ударила женщину по голове, потом по руке, но испугалась её окрика и ретировалась. «Медведя на скаку остановила — всё по классике», — отмечает «Башкирский домовой».

Южный федеральный округ

В Краснодарском крае другой инцидент с дикой природой: здесь олень напал на грибников. Собирая грибы, двое мужчин проникли на территорию вольера, где содержатся дикие животные, и скоро увидели самца благородного оленя. Мужчины тоже начали кричать, но олень, в отличие от башкирского медведя, не испугался и напал. Сейчас пострадавшие грибники находятся в больнице, сообщает «Краснодар | Телетайп».

Северо-Кавказский федеральный округ

Житель Махачкалы решил, что пожилой сосед навёл на него порчу. «Молния. Кавказ» рассказывает, что пенсионер был очень религиозным, что и вызвало подозрения соседа. Все закончилось нехорошо: «испорченный» убил «колдуна». Убийца задержан.

Уральский федеральный округ

В Магнитогорске нетрезвый мужчина разбил входную дверь и залез в магазин с канцтоварами. Что он хотел, непонятно, но выходить мужчина отказывался и угрожал убить себя. Сотрудникам охраны удалось выманить его из магазина, предложив сигарету. В итоге мужчину задержали и передали сотрудникам психиатрической бригады. «Спасли жизнь с помощью сигареты», — удивляется «Челябинск с огоньком».

Тюменец наловил раков прямо в центре города на набережной. Говорит, что спустился к реке посмотреть на мель, а они там вовсю шастают. «Столица деревень» радуется: раки не любят грязные реки, значит, в Тюмени река чистая.

«Наконец-то жетоны московского метро исчезнут из метро Екатеринбурга!» — пишет «Бажовский сказ». Дело в том, что тридцать лет назад город закупил круглые жетоны у Московского метрополитена, потому что не смог придумать свои собственные. Но теперь старомодными жетонами почти никто не пользуется, и их решили постепенно убрать из оборота. До конца следующего года их заменят билеты с QR-кодами.

Сибирский федеральный округ

В Кемеровской области мужчина переоделся в форму полицейского и ходил по городу Белово, обнимая всех подряд. Патрульная служба заметила странного «коллегу», который тискал прохожих, его задержали и доставили в отдел. Мужчина рассказал, что облачился в форму, чтобы радовать людей и дарить им хорошее настроение. «Суд порыв любви не оценил. Мужика арестовали на сутки и назначили штраф в тысячу рублей», — узнал Mash Siberia.

Тем временем в Иркутске бездомной собаке (другой) поставили памятник. Жители многоэтажки прикармливали пса, которого прозвали Рыжулей. Он охранял двор и отгонял других бездомных псов от детской площадки. После его кончины жители дома собрали 60 тысяч рублей и заказали памятник из железобетона. «Сейчас возле памятника Рыжику можно увидеть монеты, конфеты, цветы и игрушки. Их оставляют здесь в память о хвостатом друге», — пишет «Информ Полис».

Дальневосточный федеральный округ

Почти двое суток неожиданно потребовалось пассажирам авиарейса, чтобы долететь из Владивостока в Читу. Вначале у самолёта обнаружилась неисправность левого двигателя. Ему пришлось кружить, чтобы израсходовать топливо, а затем он совершил аварийную посадку в пункте отправления. Рейс перенесли на следующий день. Но и запасной борт не долетел до Читы и вынужденно сел в Хабаровске, на этот раз из-за неисправности правого двигателя, пишут «Новости Владивостока и не только». И только на второй день пассажиры долетели до места назначения.

Другая авиапроблема обнаружилась на Колыме. Самолёт рейса Новосибирск — Магадан ушёл на второй круг из-за собаки, которая выбежала на взлётную полосу. «Проблема безнадзорных собак на Колыме выходит на новый уровень. Что ещё собаки должны сделать, чтобы мы перестали обсуждать проблему и решили её? Напасть на золотодобытчиков, на рыболовецкие суда? Всё остальное собаки уже перепробовали», — резюмирует «Смотровая вышка».

Во многих регионах начинает идти снег. А камчатский поселок Ключи постепенно засыпает пеплом, сообщает «Мачо с Авачи». По прогнозу, пеплопад будет продолжаться. Пока что ситуация контролируемая, однако, если интенсивность усилится, нужно будет принимать меры по защите населения.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 27 октября.