Балашиха, Московская область, 20 октября, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Тело новорождённого ребёнка обнаружили 19 октября в мусорном контейнере в Балашихе. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Донат Сорокин/ТАСС

«Около 12:00 местным жителем в мусорном контейнере в завёрнутом пледе обнаружен младенец без признаков жизни. Следственным отделом по Балашихе возбуждено уголовное дело об убийстве», — сообщила пресс-служба подмосковного СК.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы и допросили свидетелей. Это необходимо для установления причины смерти младенца.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября в Москве нашли задушенного десятимесячного ребёнка. Подозреваемой стала его мать 1987 года рождения. Женщине назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Месяцем ранее, вечером 20 августа, труп младенца обнаружили в санузле торгового центра его посетители. По предварительным данным, ему было около 10–12 недель. Правоохранители установили личность матери.