Старый Оскол, Белгородская область, 20 октября, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Белгородской области возбудили уголовное дело после поджога объектов, принадлежащих РЖД, сообщили 20 октября в ФСБ.

Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

При участии сотрудников управления ФСБ по Белгородской области, регионального управления МВД и Белгородского ЛО МВД России на транспорте установлены личности злоумышленников, совершивших диверсии на железной дороге.

В частности, они подожгли принадлежащие АО «РЖД» объекты в городе Старый Оскол.

Исполнителей этой акции — трое граждан России 2002 и 2003 года рождения — задержаны. Установить их причастность к поджогу удалось благодаря комплексу мероприятий, включавший и сравнительную генетическую экспертизу изъятых на местах поджога предметов.

Молодые люди по решению суда заключены под стражу, в отношении них возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества путем поджога»). Также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 («Диверсия»).