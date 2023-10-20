Нижний Новгород, 20 октября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. 149,5% к аналогичному периоду прошлого года составил темп роста ИТ-сектора в Нижегородской области за восемь месяцев 2023 года. По словам исполняющего обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, во многом это связано с реализацией мер поддержки ИТ-отрасли, которые действуют в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

«Рост в ИТ опередил среднеотраслевые темпы, — подчеркнул он. — Основной вклад в него вносит разработка компьютерного и программного обеспечения». По мнению Полякова, с учетом мер поддержки ИТ-отрасль будет опережать по динамике ВРП в среднесрочном периоде и позволит форсировать цифровизацию других отраслей.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, с 2018 года доля ИТ-сектора в экономике региона выросла на 1,5% — с 3,5% до 5%. За последние пять лет общий объем поддержки ИТ-отрасли Нижегородской области составил более 770 миллионов рублей, а в 2022 году — рекордные для региона 476 млн рублей.

«Происходит перераспределение экономической активности между секторами», — рассказал министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов. «Наша задача сегодня — сохранить комфортные условия для ИТ-предприятий и специалистов, а также усилить меры по подготовке новых квалифицированных кадров в рамках задач нацпроекта «Цифровая экономика», — подчеркнул он.

В Нижегородской области действует система поддержки и развития ИТ-отрасли, которая дополняет федеральные меры. Среди финансовых мер поддержки — гранты на разработку ИТ-решений, снижение ставки по ипотеке для ИТ-специалистов — до 3% годовых, льготы по упрощённой системе налогообложения (УСН).