Москва, 20 октября, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщили 20 октября в Кремле.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФТ/АСС Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ

«Поговорим сегодня о внедрении современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства», — сказал глава государства на совещании.

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Путин заслушал доклад заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.

Также в совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2022 года Путин поручил обеспечить широкомасштабное внедрение технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сфере и госуправлении. В беседе с ИА Регнум директор национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве Сергей Наквасин заявил, что процент внедрения ИИ в отраслях достигает порядка 20%.

В июле 2023 года сообщалось, что предприятия, тестирующие и внедряющие отечественные технологии искусственного интеллекта в приоритетных отраслях, могут рассчитывать на грант в сумме от 20 до 100 млн рублей. Власти собирались потратить на внедрение ИИ почти миллиард в 2023 году.