Москва, 20 октября, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Проведённые США в день отзыва российской стороной ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) подземные испытания на ядерном полигоне в Неваде могли быть сигналом России о невозможности скрыть в будущем потенциальные ядерные испытания. Такое мнение 20 октября высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН и участник проектов под эгидой Института ООН по исследованию проблем разоружения Дмитрий Стефанович.

energy. gov

«В Неваде проведено испытание неядерного взрывного устройства в целях отработки технологий выявления ядерных испытаний другими странами. Возможно, это сигнал, в том числе и России, о невозможности сокрытия потенциальных ядерных испытаний в будущем», — сказал он в беседе с «Лентой. ру».

Учёный отметил, что Вашингтон пока не уверен, что Россия планирует такого рода испытания, а если и будет планировать, то это будет проходить без соответствующей информационной кампании по подчеркиванию их значения в интересах укрепления ядерного сдерживания.

Время взрыва в Неваде не могли подогнать к принятию Госдумой России законопроекта об отзыве ратификации ДВЗЯИ, потому что такие испытания планируют и готовят заблаговременно, уточнил Стефанович.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 октября американское минэнерго проинформировало, что 18 октября США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, на котором ранее проводились испытания ядерного оружия. Ранее в этот же день Государственная дума России одобрила в третьем чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

Позднее 20 октября обозреватель агентства Bloomberg Джонатан Тирон отметил, что проведённые Соединёнными Штатами испытания на ядерном полигоне в момент пика напряжённости отношений с Россией могут стать причиной новой гонки вооружений. По словам эксперта, такие действия Вашингтона «могут быть неверно истолкованы» и это приведёт к нарастанию эскалации межу Россией и США.

В МИД России 16 октября заявили, что отмена российской стороной ратификации ДВЗЯИ не означает, что Москва намерена проводить ядерные испытания. Отзыв ратификации происходит по принципу взаимности.