Вашингтон, 20 октября, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Состояние американского предпринимателя, владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за сутки сократилось на 16 млрд долларов. Такую сумму бизнесмен потерял после того, как акции Tesla упали в цене на 9%. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

dpa/picture-alliance/ТАСС Илон Маск

На закрытии торгов 19 октября акции компании подешевели на 9,3%, до 220 долларов. Падение произошло на фоне сообщений Tesla о сокращении чистой прибыли по итогам прошлого квартала почти в 1,8 раза.

Теперь состояние американского бизнесмена уменьшилось до $210 млрд. При этом он остаётся самым богатейшим человеком мира.

На втором месте в этом списке ― владелец французского производителя предметов роскоши LVMH Бернар Арно ($155 млрд), а на третьем — основатель и бывший глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос ($152 млрд).

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля состояние Илона Маска за сутки сократилось на 12,6 млрд долларов. Это произошло из-за того, что Tesla разочаровала инвесторов результатами за первый квартал и акции производителя электромобилей упали. Кроме того, многие пользователи Twitter отказались платить за подписку Twitter Blue.

Летом 2023 года глава американских компаний Tesla и SpaceX снова занял первую строчку рейтинга богатейших людей мира. По данным на 1 июня, его состояние оценивали в 187,1 млрд долларов. Активы Маска возросли в результате роста цен на акции компании Tesla почти на 70% и увеличения спроса на электромобили.

Предпринимателю удалось обогнать опустившегося на вторую позицию в списке Арно, состояние которого оценивали на тот момент в $185,3 млрд.