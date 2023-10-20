Москва, 20 октября, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Инженеры столичного кабельного завода разработали и произвели соединительный оптический кабель для работ в полевых условиях, позволяющий обеспечивать высокую скорость передачи данных. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Сотрудник компании «Спецкабель» за работой

«Сегодня свыше 130 предприятий в Москве разрабатывают и производят электрическое оборудование, в том числе кабельно-проводниковую продукцию. Их изделия востребованы во многих отраслях — от дорожного строительства до промышленного производства», — пояснил Овчинский. Он добавил, что компании уверенно отвечают на запросы рынка — наращивают объемы выпуска и разрабатывают новую продукцию. «Так, столичный завод «Спецкабель» создал универсальный соединительный оптический кабель для работ в полевых условиях», — сообщил Овчинский. По его словам, кабель будут использовать в системах диагностики и мониторинга для передачи информации датчиков вибрации, температуры и деформации, а также видеоизображения высокой чёткости при проведении различных испытаний. Изделие способно передавать данные со скоростью до 100 гигабит в секунду.

Предприятие уже произвело 100 комплектов — около одного километра кабеля. Он обладает герметичной оболочкой, которая защищает его от внешних воздействий: механических и климатических. Это обеспечивает качественную передачу данных и непрерывную работу систем диагностики и мониторинга. При этом 100 метров изделия вместе с катушкой весят около пяти килограммов, что обеспечивает его высокую маневренность, упрощая прокладку в труднодоступных местах.

Завод работает с 1997 года и сегодня входит в число крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в России. На предприятии производят специальные кабели, кабельные сборки и огнестойкие кабельные линии различного назначения. За время работы завода выпустили свыше 850 тысяч километров изделий. В марте 2022 года предприятие включили в перечень системообразующих организаций России, там трудятся более 500 человек. Каждый год завод производит свыше двух тысяч видов изделий.

Всего в столице работает более четырёх тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям активно наращивать объёмы реализации продукции, находить партнёров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.