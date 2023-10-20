Пекин, 20 октября, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Не менее трёх человек погибли и ещё восемь получили ранения из-за обрушения крыши заводского помещения в автономном районе Внутренняя Монголия, расположенном на севере Китая. Об этом 20 октября сообщило Центральное телевидение Китая.

Global Look Press/Fan Peishen/XinHua

Уточняется, что трагический инцидент произошёл 19 октября около 15:00 (10:00 мск) в промзоне в хошуне (уезде) Эджен-Хоро городского округа Ордос.

В результате обвала несколько рабочих оказались блокированы под завалами. В ночь на 20 октября 11 человек удалось оттуда извлечь, после чего их направили в больницу. Утром 20 октября трое из них умерли.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября девять человек погибли и ещё 40 пострадали при обрушении церкви в городе Сьюдад-Мадеро (штат Тамаулипас, Мексика). Инцидент произошёл во время проведения обряда крещения.

В Киеве 30 сентября обрушился находящийся на ремонте Дегтярёвский мост в районе Шулявка. Упало несколько пролётов моста, данных о пострадавших не поступало.