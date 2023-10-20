Москва, 20 октября, 2023, 11:35 — ИА Регнум. На ореховском направлении российские военные точным попаданием ракеты, выпущенной расчётом противотанкового управляемого комплекса, уничтожили транспортёр-тягач Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили 20 октября в пресс-службе Минобороны.

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащий ВС России устанавливает противотанковую управляемую ракету

«Российский расчёт ПТУР уничтожил многоцелевой тягач с пехотой ВСУ на ореховском направлении», — говорится в сообщении ведомства.

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На кадрах с беспилотника, опубликованных ведомством, видно, как ракета точным ударом попадает в украинский МТ-ЛБ. После этого бронированный тягач загорелся.

Как сообщало 20 октября ИА Регнум, российская авиация нанесла ракетные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ в зоне проведения спецоперации. Пуски ракет лётчики Су-25 выполняли с малых высот. В результате боевого вылета они уничтожили замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированную технику ВСУ.

Помимо этого, авиация ВКС России 25 сентября уничтожила на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области истребитель МиГ-29 ВСУ.