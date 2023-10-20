Москва, 20 октября, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Следствие просит продлить домашний арест блогеру Елене Блиновской. Соответствующее ходатайство поступило в суд.

Заседание, на котором суд рассмотрит вопрос о мере пресечения блогеру, назначено на 24 октября.

Как передавало ИА Регнум, Елену Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией. Ей инкриминируют неуплату налогов на более чем 918 млн рублей, а также отмывание средств в размере, превышающем 43 млн рублей.

Арестованы 54 банковских счёта, принадлежащие Блиновской и её мужу Алексею, 21 объект недвижимости в Москве, Подмосковье и Ярославской области, а также четыре автомобиля и ряд иных объектов. По словам адвоката Сальниковой, сумма арестованных активов превысила 64 млрд рублей.

Блиновская признала свою вину, суд поместил её под домашний арест. 21 июля мера пресечения была продлена ещё на три месяца. Алексею Блиновскому предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, добытых преступным путём.