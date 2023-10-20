Красноярск, 20 октября, 2023, 11:20 — ИА Регнум. В центре Красноярска молодой мужчина получил ножевое ранение. Нападавшего уже задержали. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл вечером 16 октября на Проспекте Мира.

«Подозреваемый <…> заметил ранее ему незнакомого потерпевшего и, приблизившись, беспричинно имевшимся у него ножом нанес мужчине один удар в область шеи», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Потерпевший ― мужчина 27 лет ― обратился за помощью к прохожим. Его доставили в больницу, медикам удалось спасти ему жизнь.

Нападавшего сотрудники правоохранительных органов задержали. Им оказался 25-летний местный житель. В отношении него возбудили дело о покушении на убийство. В ближайшее время ему предъявят обвинение. По решению суда мужчину арестовали.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября полиция задержала двух мигрантов, напавших на девушек в Калининском районе Санкт-Петербурга. Уроженцам Таджикистана не понравились пирсинг на лицах девушек и их необычный цвет волос. В отношении задержанных возбудили дело о угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

В Звенигороде мужчина зарезал местного жителя из-за лая его собаки и сбежал с места преступления. Пострадавшего увезли на скорой, но спасти его не удалось. Нападавшего позднее задержали.