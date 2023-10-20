Москва, 20 октября, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 77,9%, его деятельность одобряют 74,6%. Это следует из опубликованного 20 октября отчёта Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сергей Савостьянов/РИА Новости Владимир Путин

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 77,9% респондентов», — говорится в отчёте.

Этот показатель на 0,4 процентных пункта меньше, чем в предыдущем опросе, который проходил со 2 по 8 октября. Положительно о деятельности Путина на посту главы государства высказались 74,6%, а отрицательно — 15,5%.

Работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России одобряют 50,9% и 48,8% респондентов соответственно. О своём доверии к Мишустину заявили 59,7% участников опроса.

Исследование «ВЦИОМ-Спутник» проводилось в период с 9 по 15 октября методом телефонного опроса, и в нём приняли участие 1600 совершеннолетних граждан России. В отчёте указаны средние значения за семь дней, предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Путина нет и не может быть конкурентов в России. По словам представителя Кремля, действующий глава государства — это политик и государственный деятель номер один.

Путин 12 сентября на Восточном экономическом форуме заявил, что Госдума в соответствии с законом должна назначить в конце года дату президентских выборов и только после этого можно будет говорить об участии в них. Выборы президента России состоятся в марте 2024 года.