Тамбов, 20 октября, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Завершился конкурс литературных произведений для участия в сборнике, посвященном СВО, который планирует выпустить Тамбовская областная дума. Об отборе работ, прославляющих подвиг и героизм участников специальной военной операции, защитников жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, дума объявила в апреле.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Евгений Матушкин

«С февраля 2022 года наша страна борется с проявлениями нацизма, отстаивает гуманистические и общечеловеческие ценности, — заявил председатель Тамбовской областной думы, член конкурсной комиссии Евгений Матушкин. — Много достойных сынов нашего Отечества, принимающих участие в специальной военной операции, в том числе и из Тамбовской области, проявили и проявляют себя настоящими героями». Он рассказал, что сборник под названием «Участникам специальной военной операции посвящается» планируется издать на личные средства депутатов регионального парламента при поддержке тамбовского отделения Союза писателей России.

По словам Матушкина, в книгу войдут произведения как мастеров поэзии и прозы, так и любителей. «Нашей целью не было выбрать произведения, исключительно соответствующие всем литературным канонам, — отметил он. — Главным критерием конкурсного отбора рассказов и стихов были их искренность и душевность, задевающие за живое и отзывающиеся глубоко в сердце строки».

На конкурс поступило более 150 произведений от авторов, которые проживают в различных регионах России. «Безусловно, нам хотелось бы опубликовать все поступившие произведения. Но, к сожалению, формат книги небольшой, поэтому пришлось выбирать», — подчеркнул Евгений Матушкин. В сборник войдут произведения профессиональных писателей и авторов-любителей — Андрея Четырина, Надежды Башмаковой, Владимира Халтурина, Елены Капраловой, Анастасии Копыловой, Руслана Пивоварова, Аллы Станишевской, Николая Шмырева, Евгения Харитонова, Андрея Краснянского, Алевтины Лыгиной, Андрея Новикова, Нино Сабанадзе.

«Нам очень хочется, чтобы защитники России, открыв эту книгу, почувствовали незримую поддержку людей, своих земляков, которые их любят и ждут дома, — заявил глава Тамбовской областной думы. — И чтобы еще больше наши герои укреплялись в вере, что дело, за которое они сражаются, правое и что победа обязательно будет за нами. О своих героях надо знать и помнить, об их подвигах надо рассказывать».

В настоящее время ведется работа с издательством по разработке макета будущей книги.