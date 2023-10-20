Москва, 20 октября, 2023, 10:58 — ИА Регнум. В России пресекли деятельность 42 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Операцию по выявлению незаконных оружейников провели сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе ФСБ.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

«Пресечена преступная деятельность 119 жителей 38 субъектов страны, причастных к незаконному обороту оружия и его сбыту», — уточнили в ведомстве.

В результате у подпольных оружейников изъяли 352 единицы огнестрельного оружия как российского, так и зарубежного производства. В их числе 42 гранатомёта, 67 автоматов, 105 винтовок, карабинов и ружей, 120 револьверов и пистолетов, 12 пистолетов-пулеметов, более 600 гранат, 138 тысяч патронов и свыше 30 кг взрывчатки.

Как сообщало ИА Регнум, в июне–июле в России выявили более 200 нелегальных оружейников. Кроме того, правоохранители прекратили деятельность 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

В общей сложности сотрудники спецслужб пресекли противоправную деятельность 217 жителей из 53 субъектов страны, причастных к восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту. В результате спецоперации из незаконного оборота изъяли 757 единиц отечественного и иностранного огнестрельного оружия, гранатомёты и гранаты, более 700 артиллерийских снарядов и мины различного калибра.

За ноябрь–декабрь 2022 года в России пресекли деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Из незаконного оборота изъяли 253 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.