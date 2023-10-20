Вашингтон, 20 октября, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов предъявили бежавшему в КНДР и позднее возвращенному на родину американскому солдату Трэвису Кингу обвинения по восьми пунктам единого кодекса военной юстиции и в том числе за дезертирство. Об этом 20 октября сообщило агентство Reuters.

JEON HEON-KYUN/EPA/ТАСС Трэвис Кинг

По информации издания, военнослужащему предъявили обвинения в дезертирстве, нападении на других военнослужащих и хранении детской порнографии, а также в попытке побега из-под стражи осенью 2022 года и нарушении субординации.

Как сообщало ИА Регнум, в июне служивший в Южной Корее Кинг пересёк демаркационную линию со стороны КНДР, где его взяли под стражу. Американский военный 16 августа рассказал о желании просить убежища в Северной Корее или в третьей стране.

В ходе расследования солдат заявил, что «питал антипатию к нечеловеческому унижению, расовой дискриминации» в американской армии, что и побудило его сбежать в КНДР.

Агентство Associated Press 27 сентября сообщило, что Кинга взяли под стражу в юрисдикции Соединённых Штатов. По его данным, сбежавшего в КНДР американского военнослужащего передали представителям США в Китае.