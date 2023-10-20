Севастополь, 20 октября, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе учениями Черноморского флота.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«В городе всё спокойно», — написал он 20 октября в своём Telegram-канале.

Развожаев добавил, что в районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит тренировку расчётов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). По его словам, тренировки ожидаются в течение дня.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября губернатор Севастополя заявил, что ракета, атаковавшая в сентябре штаб Черноморского флота ВМФ России, была французского производства. Он добавил, что когда узнал о приезде в город журналистов телеканала France 2 для съёмки сюжета о последствиях атаки ВСУ на штаб Черноморского флота, то решил передать французским корреспондентам осколок этой ракеты.

Вооружённые силы Украины 22 сентября нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.