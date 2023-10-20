Москва, 20 октября, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Индекс Московской биржи после открытия торгов на российском рынке акций вырос на 0,08%. Это 20 октября следует из данных торгов.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По состоянию на 10:00 мск, выросший на 0,08% индекс Мосбиржи составил 3257,85 пункта.

В это же время индекс РТС увеличился на 0,47%, составив 1 061,55 пункта. По состоянию на 10:05 мск, индекс Мосбиржи подрос на +0,02% — до 3 255,67 пункта, а индекс РТС увеличился на +0,52% и составил 1 061,99 пункта.

Доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова 16 октября заявила ИА Регнум, что в 2024 году драйверами роста экономики России станут ТЭК, металлургия, агропромышленный комплекс и химическая промышленность.

Эксперт отметила, что одним из ключевых элементов роста экономики страны стало развитие оборонно-промышленного комплекса, что способствовало увеличению производственных показателей в смежных отраслях.

Ранее в этот же день из данных рейтингового агентства S&P Global стало известно, что деловая активность в производственном секторе в России растёт седьмой месяц подряд. В августе этот показатель находился на уровне 52,7, а с сентября возрос до 54,5.