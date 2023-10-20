Лондон, 20 октября, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Визит в Египет 20 октября нанесёт британский премьер-министр Риши Сунак для переговоров по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, написала газета Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM .

«Риши Сунак отправится в Египет в рамках интенсивных дипломатических усилий по предотвращению перерастания войны между Израилем и Хамасом в более широкий региональный конфликт», — пишет издание.

Представитель британского правительства заявил, что во всех переговорах, которые Сунак проводит сейчас на Ближнем Востоке, он подчёркивает необходимость избегать региональной эскалации и предотвращения дальнейших ненужных потерь среди гражданского населения.

Накануне, 19 октября, Сунак прибыл в Израиль, где провёл встречу с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху. Также состоялись его переговоры с президентом Израиля Исааком Герцогом.

Он заверил израильское руководство в том, что Великобритания поддерживает политику Израиля по ситуации в секторе Газа. Президенту Израиля он сказал, что Лондон солидарен с израильским народом и «с вашим правом защищать себя».

Сунак заявил, что Израиль не просто имеет право, а обязан восстановить безопасность в стране.

После этого британский премьер-министр отправился с визитом в Саудовскую Аравию. Вечером состоялись его переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Ближневосточное турне Сунак проводит на фоне обострения палестино-израильского конфликта, начавшегося 7 октября.