Тель-Авив, Израиль, 20 октября, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Военные Армии обороны Израиля разрушили в городе Уриф на Западном берегу реки Иордан дом одного из палестинских боевиков, который причастен к атаке на автозаправочную станцию у еврейского поселения Эли. Об этом 20 октября сообщила газета The Times of Israel.

«Военнослужащие Армии обороны Израиля разрушили на Западном берегу реки Иордан дом одного из исполнителей теракта, в результате которого погибли четверо на автозаправочной станции недалеко от поселения Эли в июне 2023 года», — говорится в сообщении.

По данным израильских военных, проживавший в Урифе палестинский боевик был членом движения ХАМАС.

Нападение на АЗС возле поселения Эли на Западном берегу Иордан произошло 20 июня. Атакующие подъехали к автозаправке и стали стрелять по мирным жителям. В результате атаки четыре человека погибли и ещё несколько были ранены. Один из гражданских смог нейтрализовать одного из нападавших.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат заявил, что ЦАХАЛ получила одобрение на проведение наземной операции в секторе Газа. По его словам, военные начнут действовать, когда будут к этому готовы.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер 20 октября заявил, что Вашингтон отвергает призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к прекращению огня в ближневосточном регионе. По его словам, такого рода шаги не свойственны политике американских властей.

Президент России Владимир Путин 13 октября заявил, что операция в Газе может обернуться серьёзными последствиями. Глава государства напомнил о сложностях при применении тяжёлой техники в жилых районах, отметив, что без неё будет ещё сложнее. Он также призвал избегать гибели мирных жителей и остановить кровопролитие.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после ракетного обстрела Израиля со стороны ХАМАС и захвата боевиками движения ряда израильских населённых пунктов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна переходит в состояние войны, после освобождения израильской территории по сектору Газа продолжают наносить удары. В Тель-Авиве заявили о планах начать наземную операцию.