Москва, 20 октября, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной погранслужбы (ГПС) Украины Руслан Сыровой, который работал на российские спецслужбы, прилетел в Москву. Об этом 20 октября сообщило «РИА Новости».

ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

Как рассказал украинский офицер, дорога в Россию была долгой. Чтобы попасть в Москву ему пришлось незаконно перейти границу страны Евросоюза.

По его словам, Украину он покинул через Венгрию, добрался пешком до границы пешком, где местные полицейские дали ему 30-дневную визу. После этого он отправился в Будапешт, затем на самолёте прилетел в Стамбул. А уже из Турции прибыл в Москву.

Сыровой признался, что он понимал, что рискует.

«У меня была цель: в любом случае любым путём дойти и пересечь границу. Честно сказать, я не боялся вообще», — рассказал украинский офицер.

Он добавил, что во время службы в Закарпатской области он занимался сбором данных для российских спецслужб. Сейчас его разыскивает Служба безопасности Украины (СБУ). Кроме того, против него начато служебное расследование.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ сообщили о побеге футболиста «Шахтёра» Александр Роспутько после матча юношеской Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 с «Антверпеном», который прошёл 4 октября. Он вместе с семьёй приехал в Россию через Турцию.

Как заявил отец футболиста, России ему точно будет безопасней. По его словам, последние месяцы в «Шахтёре» стали для Юрия крайне тяжёлыми. Он также опроверг слухи о том, что Александр просил в России политического убежища.

Теперь спортсмен намерен получить российский паспорт.