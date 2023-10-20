Москва, 20 октября, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Московский производитель ортопедической обуви и адаптивной одежды «Ортомода» 10 сентября отпраздновал свое 22-летие. За это время предприятие изготовило около 1,3 миллиона пар ортопедической обуви для мужчин, женщин и детей, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Ортомода»

«На территории Москвы в сфере лёгкой промышленности работают свыше 250 предприятий, на которых трудятся около 10 тысяч человек — более двух тысяч из них изготавливают обувь», — отметил Овчинский. Он добавил, что компании этой отрасли активно развиваются — осваивают новые технологии, модернизируют производства, расширяют ассортимент и наращивают объемы выпуска, закрывая потребности клиентов в качественной обуви. «Так, столичный производитель специализированных вещей для людей с ограниченными возможностями здоровья «Ортомода» работает уже 22 года. За это время компания изготовила около 1,3 миллиона пар ортопедической обуви для мужчин, женщин и детей», — сообщил Овчинский.

Сегодня в ассортименте компании девять обувных линеек — для детей, людей с ДЦП, больных сахарным диабетом, при вальгусной деформации стопы. Компания производит рабочую и медицинскую обувь, а также прогулочную из переработанного пластика и другие модели. Кроме того, предприятие выпускает адаптивную одежду и костюмы для школьников.

Продукция производителя востребована в России — сегодня компания активно поставляет свои товары во все регионы РФ, а также в страны СНГ и Китай.

В штате предприятия работают 15 специалистов в области ортопедии, в том числе пять медработников. Ежегодно компания вкладывает в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы более 10 процентов оборотных средств. Производитель ведёт активную образовательно-просветительскую деятельность в области реабилитации и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата и позвоночника.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Москва — город с развитым производством. В столице работают свыше четырёх тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.