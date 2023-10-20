Москва, 20 октября, 2023, 09:34 — ИА Регнум. Благоустройство территории возле станции Большой кольцевой линии «Текстильщики» в Москве завершено. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. По его словам, работы затронули улицы Саратовскую, Люблинскую, Артюхиной, 11-ю Текстильщиков, 1-й Саратовский проезд и в формате «От дома до дома» 1-ю улицу Текстильщиков.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Благоустройство 1-го Саратовского проезда в Москве

«Главной задачей специалистов Комплекса городского хозяйства было сделать удобные пешеходные маршруты к станции от жилой застройки, адаптировать пространства под запросы местных жителей», — подчеркнул Пётр Бирюков.

В рамках проекта были расширены и обновлены тротуары. Общая площадь пешеходной зоны теперь составляет 21,6 тыс. квадратных метров. На проезжей части заменили асфальт, обустроили удобные парковочные карманы. «Для пассажиров общественного транспорта установили остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью, — рассказал заместитель мэра Москвы. — Наземные пешеходные переходы оборудовали 40 опорами контрастного освещения, на маршрутах к метро поставили лавочки и навигационные стелы».

Бирюков сообщил, что воздушные линии электропередачи убрали в кабельную канализацию протяженностью 2,8 километра. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Работы завершились озеленением. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в районе станции БКЛ «Текстильщики» обустроили газон общей площадью свыше 21 тыс. квадратных метров, высадили около 60 деревьев и 160 кустарников.