Сеул, 20 октября, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Военные Южной Кореи и Великобритании провели в октябре совместные учения с использованием высоких технологий, в которых принимали участие свыше четырёх тысяч военных. Об этом 20 октября сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.

Rok Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уточняется, что манёвры стартовали 10 октября в уезде Инчже в Корейском центре боевой подготовки (KCTC), использующем передовые технологии, чтобы организовывать реалистичные наземные учения.

В манёврах принимали участие свыше четырёх тысяч военнослужащих, а также было задействовано порядка 270 единиц боевой техники, в том числе танки, вертолёты и беспилотники. В ходе учений военные двух стран отработали тактику атаки и обороны, целью манёвров было укрепление боевых возможностей армий Южной Кореи и Великобритании.

Отмечается, что в 2023 году масштаб учений увеличился по сравнению с прошлым годом, когда британская армия отправила для участия в них подразделение численностью до взвода.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября северокорейский учёный Ким Дон Мён написал, что приводящиеся каждый год ядерные учения НАТО Steadfast Noon, в ходе которых военные отрабатывают сброс тактических ядерных бомб, это репетиция ядерной войны. Он подчеркнул, что мировое сообщество должно распознать агрессивный замысел США и НАТО и не молчать об увеличении Вашингтоном расходов на наращивание ядерного потенциала.

Глава МИД России Сергей Лавров 19 октября заявил, что Москва вместе с Сеулом и Пекином выступает за налаживание регулярных переговоров по безопасности на Корейском полуострове без предварительных условий. Он подчеркнул, что у России и Северной Кореи вызывает серьёзную озабоченность усиление военной активности США, Японии и Южной Кореи в регионе, а также линия Вашингтона на перенос на Корейский полуостров стратегической инфраструктуры, включая ядерную.