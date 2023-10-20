Москва, 20 октября, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Новейшая российская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» успешно прошла государственные испытания, что позволяет начать её серийное производство. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба государственной корпорации «Ростех».

Марина Лысцева/ТАСС Самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ»

«Госкорпорация «Ростех» завершила государственные испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия (САО) «Коалиция-СВ», подтвердив уникальные технические характеристики установки», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новая САУ превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы и по времени, необходимому для решения боевых задач.

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев заявил, что успешное окончание госиспытаний САУ позволяет госкорпорации начать её серийное производство. Он также назвал «Коалицию-СВ» значимой вехой в развитии российской артиллерии.

«Фактически это боевой робот, отличительной чертой САО является высокий уровень автоматизации — экипаж располагается в изолированной бронекапсуле и оттуда дистанционно управляет боевой машиной», — пояснил он.

САУ «Коалиция-СВ» оснащена современной пушкой 2А88 калибра 152 мм со скорострельностью более 10 выстрелов в минуту и современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации. Она базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения любых наземных целей.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября стало известно, что «Ростех» начал поставки ВС России первой партии новых колёсных САУ «Флокс». Новое орудие представляет собой одновременно пушку и миномёт и способно без снижения темпа стрелять снарядами и минами.

Пресс-служба «Ростеха» 21 сентября сообщила, что на вооружение российских войск поступила первая партия новых модернизированных САУ «Мста-С». Теперь орудие может работать в режиме «огневой налёт» и поражать цель одновременно несколькими снарядами по разным траекториям. Последнее позволяет меньше находиться на огневой позиции и быстрее уходить от ответного удара.