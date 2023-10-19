Москва, 19 октября, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Количество хакерских атак может заметно увеличиться к выборам президента России, 19 октября сообщает «Независимый общественный мониторинг».

Уже сейчас наблюдается рост «утечек» баз данных. Тему противодействиях хакерским угрозам и вопросы, касающиеся инфраструктуры дистанционного электронного голосования, обсудили участники встречи IT-экспертов с разработчиками федеральной платформы ДЭГ на площадке Дата-центр компании Ростелеком.

Как рассказал директор центра противодействия кибератакам группы кампаний «Солар» Владимир Дрюков, с прошлого года идёт непрерывное противостояние. Ха это время происходили не только попытки взлома отдельных систем. Сложилась ситуация, в которой перед хакерами поставили задачу «положить» весь рунет, отметил эксперт.

«Уровень атакующих существенно возрос, множество ресурсов активируются заранее, можно сказать, что количество атак будет только увеличиваться», — заявил Дрюков, отметив, что чаще всего угрозам подвергаются отдельные сайты.

По его данным, максимум атак придётся на выборы президента России. У зарубежных спонсоров тех, кто занимается кибератаками, есть серьёзные возможности и в отношении инфраструктуры, и в плане экспертизы.

Выборы президента России запланированы на март 2024 года. В декабре этого года Совфед окончательно определится с датой выборов. Глава ЦИК Элла Памфилова в начале сентября заявила, что подготовка уже началась.

По её словам, ДЭГ на выборах президента можно будет провести только в тех регионах, в которых такая форма уже использовалась. Речь идёт не более чем о 30 регионах России.