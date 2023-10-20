РВСН перевооружают ракетный полк в Оренбуржье на комплекс «Авангард»
Минобороны: соединение РВСН в Оренбуржье перевооружают на комплекс «Авангард»
Оренбург, 20 октября, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Ясненское соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Оренбургской области продолжает перевооружаться на ракетный комплекс «Авангард». Об этом 20 октября сообщило Минобороны России.
«В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс шахтного базирования «Авангард», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в данный момент производится загрузка межконтинентальной баллистической ракеты специальным транспортно-загрузочным агрегатом в пусковую установку шахтного типа. Эти сложнейшие технологические операции продолжаются в течение нескольких часов.
В Минобороны отметили, что инфраструктура позиционного района готова к постановке на боевое дежурство ещё одного ракетного полка, в нём созданы сооружения для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава.
«Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком повысит боевые возможности стратегических ядерных сил нашей страны», — добавляется в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 октября стало известно, что в день принятия Госдумой России законопроекта об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде. По данным американского ведомства, в ходе испытаний были использованы химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы.
Позднее в этот же день обозреватель агентства Bloomberg Джонатан Тирон написал, что проведённые США испытания на ядерном полигоне момент пика напряжённости отношений между Вашингтоном и Москвой могут привести к новой гонке вооружений. Он отметил, что такие действия американской стороны «могут быть неверно истолкованы» и это приведёт к нарастанию эскалации межу Россией и США.
В МИД России 16 октября заявили, что отмена Москвой ратификации ДВЗЯИ не означает, что российская сторона хочет проводить ядерные испытания. Отзыв ратификации происходит по принципу взаимности.