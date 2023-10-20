Оренбург, 20 октября, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Ясненское соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Оренбургской области продолжает перевооружаться на ракетный комплекс «Авангард». Об этом 20 октября сообщило Минобороны России.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард»

«В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс шахтного базирования «Авангард», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент производится загрузка межконтинентальной баллистической ракеты специальным транспортно-загрузочным агрегатом в пусковую установку шахтного типа. Эти сложнейшие технологические операции продолжаются в течение нескольких часов.

В Минобороны отметили, что инфраструктура позиционного района готова к постановке на боевое дежурство ещё одного ракетного полка, в нём созданы сооружения для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава.

«Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком повысит боевые возможности стратегических ядерных сил нашей страны», — добавляется в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 октября стало известно, что в день принятия Госдумой России законопроекта об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде. По данным американского ведомства, в ходе испытаний были использованы химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы.

Позднее в этот же день обозреватель агентства Bloomberg Джонатан Тирон написал, что проведённые США испытания на ядерном полигоне момент пика напряжённости отношений между Вашингтоном и Москвой могут привести к новой гонке вооружений. Он отметил, что такие действия американской стороны «могут быть неверно истолкованы» и это приведёт к нарастанию эскалации межу Россией и США.

В МИД России 16 октября заявили, что отмена Москвой ратификации ДВЗЯИ не означает, что российская сторона хочет проводить ядерные испытания. Отзыв ратификации происходит по принципу взаимности.