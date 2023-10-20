Вашингтон, 20 октября, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Утверждения Госдепартамента США о якобы небезопасности поездок американцев в Россию представляют собой миф, выдуманный Соединёнными Штатами — страной, которая 15 лет ведёт охоту на российских граждан, говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в Telegram-канале дипломатического представительства.

Виталий Смольников/ТАСС

«Мифы о рисках пребывания в России исходят от представителя страны, которая на протяжении 15 лет ведет настоящую «охоту» за росгражданами в «третьих» государствах», — сказано в тексте.

В посольстве также подчеркнули, что в подобных высказываниях американской стороны «нет и доли правды». Дипломаты пояснили, что Россия продолжает «притягивать бесчисленное множество иностранцев, в том числе из США».

В дипмиссии потребовали от США перестать преследовать граждан РФ и отказаться от культивирования русофобской риторики. Кроме того, авторы заявления призывают Вашингтон «не проводить искусственных разделительных линий» между российским и американским народами, всегда проявлявшими взаимное глубокое уважение.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США преследуют граждан России по всему миру. Он уточнил, что в американских тюрьмах содержатся более ста российских подданных.

По словам дипломата, в большинстве случаев уголовные дела против этих людей носят политический характер. Антонов добавил, что с 2008 года в США под различными предлогами были экстрадированы 59 человек.

Посольство РФ в Вашингтоне 4 июля обвинило американские спецслужбы в попытках склонить российских дипломатов к измене и вывести их из равновесия разными способами.

Кроме того отмечалось, что сотрудники дипмиссий России постоянно сталкиваются с рейдерскими захватами собственности, невыдачей виз или с задержками в выдаче этих документов, а также с регулярными отказами в выезде за пределы 25-мильной зоны.