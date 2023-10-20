Москва, 20 октября, 2023, 08:18 — ИА Регнум. В текущем году Россия увеличила поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос почти наполовину. Об этом по итогам встречи с председателем совета директоров китайской компании CNPC Дай Хоуляном, которая состоялась 19 октября в Пекине, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«В текущем году рост поставок газа по «Силе Сибири» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уже составил 46,6%», — уточнил Миллер, слова которого приводит пресс-служба компании в Telegram-канале.

Глава «Газпрома» подчеркнул, что компания и дальше намерена наращивать поставки, чтобы надёжно обеспечивать китайских партнёров природным газом.

На встрече стороны также обсудили тему «дальневосточного маршрута» поставок газа и ход работ по проекту газопровода «Союз Восток» на территории Монголии, который должен стать продолжением «Силы Сибири — 2».

По итогам переговоров «Газпром» и CNPC подписали соглашение к договору о дополнительном объёме поставок газа в Китай до конца 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа Миллер заявил, что «Газпром» обеспечил более половины прироста импортных поставок на китайский рынок в 2023 году.

В январе Россия стала лидером по поставкам природного газа в Китай По данным китайской таможни, за первый месяц 2023 года в КНР поставили 2,7 млрд куб. м российского газа. На втором месте — Туркменистан и Катар (по 2,2 млрд куб. м), за ними идёт Австралия (1,9 млрд куб. м). В августе 2023 года поставки российского газа в Китай установили новый рекорд, превысив суточные контрактные обязательства.

Как сообщил 19 октября глава «Роснефти» Игорь Сечин, экспорт природного газа из России в Китай по итогам 2023 году достигнет рекордного значения, превысив отметку в 30 млрд куб. м.

По словам Миллера, трубопроводные поставки газа в Китай способны достичь уровня поставок этого сырья в Западную Европу.

Президент России Владимир Путин 11 октября заявил, что газопровод «Сила Сибири» в 2025 году выйдет на проектную мощность в 38 млрд кубометров в год. В связи с этим он подчеркнул, что экспорт российского газа в Китай развивается. Путин уточнил, в 2022 году подписали контракт по ещё одному маршруту в Китай, дальневосточному, где объём поставок составит 10 млрд кубометров газа в год.