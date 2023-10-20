Киев, 20 октября, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Власти Украины лгут, говоря о росте ВВП страны, несмотря на то, что происходит очевидное уничтожение украинского военно-промышленного потенциала. Об этом 20 октября заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

IMAGO/Photo News/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

По словам Соскина, предприятия на Украине прекращают существовать после мощных ударов ракетами, однако пропагандисты в Киеве рисуют абсолютно другие цифры.

«Происходит разрушение <…> при этом говорят, что ВВП не падает, а растёт. Вот это самое удивительное. Если действующих предприятий и объектов становится всё меньше, меньше и меньше, как же ВВП может расти? Что это за загадка такая?» — задался вопросом эксперт.

В Киеве сидят статистики, специально лгущие украинцам о якобы процветании экономики страны, бюрократы на Украине очень хорошо освоили эту отрасль знаний, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября в городах Днепропетровске и Запорожье (находится на территории российской Запорожской области и временно оккупирован киевским режимом) прогремели взрывы.

До этого в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также подконтрольных ВСУ частях Запорожской области, ДНР и ЛНР был объявлен режим воздушной тревоги. Минобороны на тот момент не сообщало об ударах по украинским объектам.

Соскин 16 октября заявил, что без помощи Запада Украина быстро обанкротится, и это может поспособствовать началу гражданской войны в стране. Эксперт подчеркнул, что у Киева нет средств для покрытия дефицита в конце текущего года, а потому государство будет не в состоянии платить пенсии, зарплаты военным и пособия инвалидам.