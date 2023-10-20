Киев, 20 октября, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» Вооружённых сил России уничтожил в Харьковской области украинский Ми-8, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.

Евгений Биятов/РИА Новости ЗРК «Бук»

По его словам, это произошло в районе населённого пункта Загрызово на купянском направлении.

«Средствами противовоздушной обороны группировки огнём самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса «Бук» уничтожен вертолёт Ми-8 в районе Загрызово», — сказал Зыбинский, слова которого приводит «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября стало известно, что в районе населённого пункта Уманское (ДНР) российские военные сбили вертолёт ВСУ Ми-8. Бойцы Вооружённых сил России использовали для удара по цели барражирующий боеприпас.

Минобороны России 24 сентября обнародовало информацию о том, что российские войска уничтожили возле Клещеевки в ДНР украинский вертолёт Ми-8.