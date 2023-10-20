Фукусима , Япония, 20 октября, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Образцы рыбы возле японского порта Хисанохама, расположенного неподалеку от АЭС «Фукусима-1», собрала международная группа учёных. Об этом 19 октября сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Фукусима

«Японское правительство попросило нас сделать это, и одна из причин, по которой они хотят, чтобы мы это сделали, в том, чтобы попытаться укрепить доверие к данным, которые предоставляет Япония»,— сказал научный сотрудник МАГАТЭ, курирующий исследование, Пол Макгиннити.

В группу учёных вошли представители Китая, Канады и Южной Кореи. Собранные под контролем специалистов МАГАТЭ образцы ради объективности будут исследованы в разных лабораториях.

Отмечается, что это первое исследование состояния рыбы после начала сброса Японией в океан воды с АЭС в августе текущего года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как пояснил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов, в сбрасываемой в океан воде после аварии на АЭС «Фукусима-1» точно присутствует слаборадиоактивный тритий, который может накапливаться в тканях морских обитателей, и поэтому для ограничения импорта морепродуктов из Японии есть основания.

Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступила к сбору проб воды и морских отложений около японской атомной электростанции «Фукусима-1». Работа продолжится до 23 октября. Эксперты возьмут не только пробы воды в море в районе АЭС, но и проведут анализ на наличие радиоактивных веществ в морепродуктах, включая моллюски и рыбу.