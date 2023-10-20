Пекин, 20 октября, 2023, 07:43 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки, наложив вето на проект резолюции Бразилии по ситуации на Ближнем Востоке, несут полную ответственность за смерть невиновных гражданских лиц в палестино-израильском конфликте. Об этом сообщило китайское издание Global Times.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Вето США запятнано кровью невинных гражданских лиц и является серьёзной несправедливостью… США несут наибольшую ответственность в этом отношении и не могут уклониться от неё», — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, решение Соединённых Штатов Америки наложить вето на проект резолюции не только нарушает основы морали, но и наносит ущерб авторитету Совета Безопасности ООН.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве иностранных дел России назвали чудовищными последствия вето США на бразильский проект резолюции СБ ООН по конфликту между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Также в ведомстве предположили, что если бы 16 октября был принят российский проект по гуманитарному прекращению огня в секторе Газа, то удалось бы избежать удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани», в результате которого, по данным министерства здравоохранения палестинского анклава, погибли свыше 800 палестинцев.