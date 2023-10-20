Москва, 20 октября, 2023, 07:42 — ИА Регнум. Так называемого врача-стоматолога Дмитрия Святковского, купившего фальшивый диплом в 2017 году и намеревавшегося получить соцвыплату в миллион рублей, экстрадировали из Сербии в Россию. Об этом 20 октября сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

По данным МВД России, Дмитрий Святковский приобрёл в 2017 году по объявлению в интернете поддельный диплом «врача-стоматолога». Вооружившись фальшивым документом, злоумышленник сделал попытку устроиться на работу в районную больницу Вологодской области. Кроме того, лжестоматолог собирался поучаствовать в программе «Земский доктор» и получить социальную выплату в один миллион рублей. Администрация больницы вовремя раскрыла преступный замысел.

«В 2018 году Святковскому приговором Сямженского районного суда Вологодской области назначено наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — указала Ирина Волк.

Но мужчина пренебрёг наложенными на него ограничениями и скрылся за границей. По этой причине осуждённый был объявлен в международный розыск, а условное наказание заменено на реальный тюремный срок в заочном порядке.

Как уточнила Волк, Святковского осудили за подделку документов и подготовку к мошенничеству в особо крупном размере. В октябре злоумышленник был задержан в Сербии и экстрадирован по просьбе российских властей. Осуждённого передали российским правоохранителям в аэропорту Белграда.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Иркутской области задержали мэра Тулуна Юрия Кариха. В пресс-службе регионального следственного управления пояснили, что главу города подозревают в мошенничестве при переселении людей из аварийного жилья. Кроме мэра Тулуна обвинение предъявлено ещё пяти фигурантам.

Активистка Народного фронта рассказала, что мэр Тулуна разыгрывал на аукционе земельные участки, которые предназначались для пострадавших от наводнения в Иркутской области в 2019 году. В частности, по её словам, один участок для себя Карих разыграл на аукционе через подставное лицо, а затем по той же схеме получил участок для сына. При этом активистка напомнила, что пострадавшие до сих пор не получили обещанного жилья.