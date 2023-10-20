Вашингтон, 20 октября, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Вашингтон не хочет, чтобы Соединённые Штаты Америки находились в состоянии войны с Россией, заявил американский президент Джо Байден 19 октября в ходе телеобращения к нации.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против неё», — сказал глава государства, отметив, что страны НАТО будут защищать «каждый дюйм», если Российская Федерация нападёт на союзников объединения.

Джо Байден в четверг выступил с обращением к американскому народу, обозначив в ходе своей речи позицию США по палестино-израильскому конфликту и специальной военной операции России на Украине. В частности, глава Белого дома заверил, что не планирует отправлять американских военных сражаться за Украину. По его словам, самое большее, что могут сделать США, так это продолжить оказывать финансовую и военную помощь.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники сообщил, что Байден намерен запросить у американского Конгресса 100 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на охрану государственных границ. При этом из общей суммы Киеву направят 60 миллиардов долларов в виде военной и гуманитарной помощи.