Ниамей, 20 октября, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Попытка побега отстранённого от власти президента Нигера Мохамеда Базума была предотвращена в столице страны Ниамее. Такое заявление сделал 19 октября правящий в Нигере после госпереворота Национальный совет по защите отечества (CNSP), сообщила сообщила газета Le Temps.

Иван Шилов ИА Регнум Переворот в Нигере

«Около трех часов ночи свергнутый президент Мохамед Базум и его семья, два его повара и два сотрудника службы безопасности попытались сбежать из места заключения», — заявил в эфире национального телевидения официальный представитель CNSP полковник Амаду Абдраман.

Как уточнил Абдраман, Базум, содержащийся с конца июля под домашним арестом, и его семья рассчитывали с помощью сообщников в силовых структурах Нигера выехать на автомобиле из Ниамея и затем на вертолёте скрыться в соседней Нигерии.

«Решительная реакция сил обороны и безопасности позволила сорвать этот план дестабилизации нашей страны», — заключил представитель пришедших к власти военных.

Ранее ИА Регнум сообщало, что переворот в Нигере произошел 26 июля. Военные отстранили от управления страной президента Мохамеда Базума и заблокировали его в президентской резиденции. В ходе переворота председатель CNSP Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании в Нигере нового правительства переходного периода. Позднее он дал согласие на начало переговоров с лидерами Экономического сообщества стран Западной Африки.