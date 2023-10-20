Новый, 604-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что российский президент Владимир Путин приехал в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Вооруженных сил. Кадры встречи были показаны 20 октября на канале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава государства заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ходе СВО. Также состоялись другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны.

Тем временем в районе села Вербовое Запорожской области после неудачной попытки атаковать позиции Вооружённых сил России сдалась в плен группа украинских военных. По словам члена Совета Федерации РФ от Запорожской области Дмитрия Рогозина, из опасений попасть в клещи российских войск Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают осуществлять попытки расширить огневой мешок на орехово-пологовском направлении.

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