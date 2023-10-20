Киев, 20 октября, 2023, 06:31 — ИА Регнум. Семьдесят два депутата (18%) проигнорировали голосование за законопроект, дающий юридические основания для запрета религиозных организаций, связанных с Россией, включая Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом 19 октября сообщило украинское издание «Обозреватель».

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь на Украине

Поясняется, что во время голосования депутаты находились в сессионном зале и голосовали за другие законопроекты, но «притворились отсутствующими» именно на голосовании законопроекта о запрете УПЦ.

Депутаты вытянули персональные карточки, предназначенные для голосования, и таким образом смогли не принимать участия в действии. Всего по итогам голосования законопроект поддержали 267 депутатов, двое воздержались, ещё 15 высказались против.

Проигнорировали голосование 59% парламентариев в депутатской группе «Восстановление Украины», 29% в группе «За будущее» и 27% в «Платформе за жизнь и мир» (ПЗЖМ), созданной из состава запрещенной на Украине решением суда «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ).

Законопроект, позволяющий запретить УПЦ, ещё будет выноситься на голосование. Во время второго чтения, по мнению первого зампредседателя комитета Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаила Цымбалюка, закон будет дорабатываться, чтобы не нарушить прав граждан на свободу вероисповедания.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о запрете на Украине канонической УПЦ. Для принятия законопроекта нужно было 226 голосов, за запрет УПЦ проголосовали 267 депутатов.

После голосования по законопроекту произошла стычка между депутатом от партии «За будущее» Игорем Гузем и исключённым из пропрезидентской партии «Слуга народа» парламентарием Артёмом Дмитруком, который выступил в защиту УПЦ.

Политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо назвал законопроект о запрете УПЦ вопиющим неконституционным решением, после принятия которого на Украине начинается очередная фаза религиозных гонений, которые выльются в ещё большее число отнятых у УПЦ храмов и захват Свято-Успенской Почаевской лавры.