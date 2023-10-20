Сан-Франциско, США, 20 октября, 2023, 05:17 — ИА Регнум. Одобрительный комментарий к публикации пользователя Culture Critic в социальной сети X, посвящённая станции метро «Автово» в Санкт-Петербурге оставил 19 октября американский миллиардер Илон Маск.

Florstein Станция «Автово»

Пользователь опубликовал видеоролик, снятый на станции метро «Автово» с комментарием «вот так должно выглядеть метро». Маск прокомментировал публикацию единственным смайлом «100», который используется для полного (стопроцентного) одобрения публикации.

Станция метро «Автово» была построена в 1955 году на Кировско-Выборгской линии метро Санкт-Петербурга и признана одной из самый красивейших станций метро в мире. Часть колонн станции отделана стеклянными панелями в уникальной технике, а одна из стен украшена мозаичным панно. В 2011 году станция метро «Автово» была внесена в государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Илон Маск прокомментировал восклицательным знаком сообщение с критикой слов министра финансов США Джанет Йеллен о возможности Вашингтона оказывать поддержку и Израилю, и Украине одновременно.