Лондон, 20 октября, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Выступление комика иранского происхождения Омида Джалили отменили в городе Маркет-Дрейтон на западе Великобритании на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом 19 октября сообщила вещательная корпорация BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Отмечается, что организатор шоу отменил выступление комика в связи с поступившими «личными угрозами из-за ситуации в Израиле». Всем зрителям, купившим билет на отменённое шоу, вернут денежные средства. При этом у Джалили запланированы выступления в Северной Ирландии и Республике Ирландии, ожидается ли отмена этих мероприятий, не уточняется.

Джалили родился в Лондоне в 1965 году в семье выходцев из Ирана. Он снимался в более, чем 30 кинокартинах, в том числе в фильмах «Мумия», «Гладиатор», «Пираты Карибского моря: На краю света» и других. Широко известен стал после роли Пабло Пикассо в фильме «Модильяни», который снял британский кинорежиссёр Майкл Дэвис.

При этом Джалили критически относится к действующим властям Ирана. В частности, в январе текущего года, по данным газеты The Independent, он принимал участие в протестной акции в Лондоне против принуждения женщин в Иране к ношению хиджаба.

Ранее ИА Регнум сообщало, что юморист Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) смог улететь из охваченного боевыми действиями Израиля и прилетел на Кипр.

Юморист объявил 13 октября о решении отправиться в гастрольный тур по Европе. Он рассказал о своих планах дать концерты на Кипре, в Польше, Молдавии и Великобритании. В комментариях на странице юмориста в соцсети пользователи негативно отреагировали на планы Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) уехать на гастроли, когда в стране идёт война. Ему напомнили о принципах, на основании которых он осудил спецоперацию на Украине и сбежал из России.