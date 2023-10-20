Вашингтон, 20 октября, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Американских военных не планирует отправлять на Украину президент США Джозеф Байден. такое заявление глава Белого дома сделал 20 октября в обращении к американскому народу.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я не отправлю американских военных сражаться на Украину», — заверил американский лидер граждан своей страны в ходе выступления из Овального кабинета в Белом доме.

По словам президента США, «все, о чем просит Украина — это помощь».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Президент Соединённых Штатов Америки Байден в разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил ему о полном двухпартийном соглашении в вопросе продолжения оказания помощи Украине. Разговор состоялся перед обращением американского лидера к народу.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США вечером 19 октября выступит в Белом доме на тему обострения палестино-израильского конфликта и специальной военной операции России на Украине.