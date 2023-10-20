Бейрут, 20 октября, 2023, 03:29 — ИА Регнум. Группа из семи журналистов попала под обстрел со стороны Израиля на юге Ливана, один из них погиб, другой получил ранения. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба армии Ливана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

«Девятнадцатого октября 2023 года военнослужащие противника (Израиля — ред.) обстреляли из пулеметов группу из семи журналистов, занимавшуюся освещением событий неподалеку от позиции израильского противника в окрестностях населенного пункта Хула. В результате один из них погиб, еще один пострадал», — уточняется в заявлении армии Ливана.

Отмечается, что Ливанские вооруженные силы обратились к силам миротворческой миссии ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) за помощью для семи человек, оказавшихся недалеко от ливано-израильской границы в момент, когда начался обстрел с израильской стороны. Представители ЮНИФИЛ связались с ЦАХАЛ и попросили прекратить стрельбу. Но во время обстрела один человек погиб, остальных удалось спасти.

Армия также заявила, что ее патруль в координации с силами ЮНИФИЛ доставил пострадавшего и тело погибшего в больницу, а также эвакуировал остальных членов группы в безопасное место.

Ранее ИА Регнум сообщало, что обстрел объектов шиитского движения «Хезболла» в Ливане возобновила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Также сообщалось, что в результате израильского обстрела на юге Ливана один журналист погиб, ещё трое пострадали. Один из пострадавших — корреспондент и оператор Al-Jazeera, погибший являлся фотокорреспондентом агентства Reuters.

Обстрелы с обеих сторон на ливано-израильской границе продолжаются уже больше недели обострение ситуации произошло после объявления Израилем о военной операции против движения ХАМАС в секторе Газа.