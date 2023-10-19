Москва, 20 октября, 2023, 02:38 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России назвали чудовищными последствия вето Соединённых Штатов Америки на бразильский проект резолюции Совета Безопасности ООН по конфликту на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованного 19 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«СБ ООН, главный международный орган по поддержанию глобальных мира и безопасности, вновь из-за позиции одной страны — США — не смог направить столь востребованный и срочный сигнал в пользу прекращения кровопролития и принятия неотложный гуманитарных мер», — говорится в заявлении ведомства.

В Министерстве иностранных дел также выразили полную уверенность в том, что вето США по проекту резолюции, принятие которой позволило бы помочь остановить эскалацию напряжённости, наглядно продемонстрировало устремления Вашингтона в ближневосточном регионе.

Кроме того, в ведомстве предположили, если бы СБ ООН 16 октября принял российский проект по гуманитарному прекращению огня в секторе Газа, то, возможно, удалось бы избежать трагического ракетного удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани», в результате которой, по данным минздрава палестинского анклава, погибли свыше 800 палестинцев.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш на совместной с главой МИД Египта Самехом Шукри призвал к двухнедельному гуманитарному перерыву на Ближнем Востоке. Он заявил о необходимости введения режима прекращения огня как минимум на две недели.