Москва, 20 октября, 2023, 01:50 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест троих подростков, устраивавших в столице России и в Московской области массовые драки в торговом центре и школе, сообщили журналистам в суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Им вменяется часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство», которая предусматривает в качестве наказания до семи лет лишения свободы.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения», — сказал представитель суда, слова которого приводит «РИА Новости».

Арест подростков продлится два месяца — до 18 декабря. Следствие установило, что фигуранты дела провоцировали конфликты и избивали сверстников в торговом центре на Ходынском бульваре в Москве, а также в школе в подмосковном городе Химки.

Они снимали на видео свои действия, а затем распространяли соответствующие ролики в социальных сетях. Следователи также пытаются установить возможных соучастников правонарушений.

Кроме того, они проверят законность получения молодыми людьми гражданства РФ и оценят работу полицейских, а также сотрудников образовательного учреждения.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить распространённое в Сети видео с избиением людей в Санкт-Петербурге выходцами из Азербайджана. Речь идёт о кадрах, на которых компания неизвестных возле метро и торговых центров оскорбляет прохожих и избивает их.

После этого полиция задержала группу молодых людей, подозреваемых в совершении этих преступлений. Сотрудники правоохранительных органов также провели обыски по месту жительства подозреваемых.