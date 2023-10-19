Афины , 20 октября, 2023, 00:29 — ИА Регнум. Мужчину-сирийца с ножом и Кораном задержали сотрудники полиции в греческих Афинах в церкви Святого Пантелеимона. Об этом 19 октября сообщает новостной портал «Прото тема».

Иван Шилов ИА Регнум Нож

Церковь находится недалеко от Национального археологического музея, район вокруг церкви тоже назван в честь святого — Агиос Пантелеймонас. Информация о мужчине, который вёл себя подозрительно, поступила в полицию вечером от церковного сторожа.

Когда к церкви прибыла полиция, мужчина неожиданно оказал сопротивление полицейским и начал выкрикивать «Аллаху Акбар». Бойцы Группы по предупреждению и пресечению преступлений обездвижили мужчину и обыскали его. При задержанном был найден рюкзак, в котором были нож и Коран.

По предварительным данным, 24-летний мужчина-сириец ранее задерживался в аналогичной ситуации. В прошлый раз он зашёл в церковь и начал читать Коран. Отмечается, что мужчина проходил ранее психиатрическую экспертизу, но его задержание не было признано необходимым.

Мужчину доставили в местное отделение полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента, расследование продолжается.

В Греции на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке усилены меры безопасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мужчина, вооружённый ножом, который собирался совершить нападение на человека возле синагоги, задержан сотрудниками полиции во Франции. Инцидент произошёл в Каннах на юге Франции. По данным телеканала BFMTV, мужчина ждал свою жертву возле синагоги, но когда он совершил попытку, вынув предварительно нож, напасть на прохожего, вмешались полицейские, находившиеся рядом.