Москва, 19 октября, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Семейные ценности и ценность семьи» прошёл 19 октября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» в Москве, сообщили в пресс-службе этой некоммерческой организации.

Модератором мероприятия выступил управляющий директор института по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. Он обратил внимание на то, что состояние семьи становится одной из идеологических линий государства.

По словам Алиева, традиционная российская семья является основой России, если рассматривать нашу страну в качестве уникальной цивилизации. Модератор заявил о необходимости и важности сохранения традиционных ценностей.

«Институт семьи проходит проверку на прочность во всем мире. В нашей стране он прошел серьезные испытания в 90-е, когда многие ценности были подзабыты. Это стало проявляться в потере нравственных ориентиров и нарастании признаков отчуждения между государством и обществом. Серьёзные внешние и внутренние вызовы, которые возникли перед страной, требуют возвращения к традиционным ценностям. Сделать это без опоры на семью практически невозможно. Передача моральных ценностей, традиций и мировоззрения исключительно с помощью административных инструментов Государства обернется профанацией и не даст положительный результат. Только семья может являться таким институтом», — сказал он.

Директор по коммуникациям АНО «Россия — страна возможностей», член Совета отцов города Москвы Сергей Коляда рассказал о проводимом в РФ конкурсе «Это у нас семейное».

«Главная задача этого конкурса — объединить семьи общими полезными делами. Это хорошая возможность провести время вместе, это пространство межпоколенческого сближения. Для детей и молодёжи это возможность узнать своих родителей с новой стороны, найти с ними много общего и стать ближе друг к другу, а для родителей — погрузиться в мир современных подростков. Очень радует динамика участников, уже 340 тысяч человек подали заявки. Регистрация открыта до 4 ноября», — отметил он.

Член наблюдательного совета конкурса, директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания», член Общественной палаты РФ Наталья Агре заявила, что ещё одной важной задачей этого проекта является возрождение семейных традиций, которые должны передаваться из поколения в поколение.

«Конкурс «Это у нас семейное» — ключ к возрождению многих традиций, которые перестали быть столь масштабными. Чем больше мы это масштабируем, тем больше мы и сможем возродить традиции, которые помогают семьям быть по-настоящему крепкими», — подчеркнула она.

Руководитель Департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов привёл результаты опроса «ВЦИОМ-Спутник», проведённого 12 августа 2022 года. В исследовании участвовали 1600 граждан России в возрасте от 18 лет.

«Для абсолютного большинства россиян, для 98% опрошенных являются важными отношения в семье. Для 66% респондентов самым главным в идеальной семье является взаимопонимание, взаимоуважение и забота друг о друге — это определяет счастье в семье. Ещё порядка 83% считают важным сохранять традиции, которые приняты в семье, для следующих поколений», — сообщил Мамонов.

Глава департамента отметил, что семья является важнейшим институтом, от состояния которого во многом зависит развитие страны в целом. По словам эксперта, она определяет для человека самовосприятие, пространство самореализации, категорию счастья, а также даёт ему уверенность в завтрашнем дне.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила о необходимости совершенствовать меры поддержки семьи.

«Пока в каждом отдельном вопросе не будет посемейного подхода, не получится говорить о полном разрешении проблемы демографии. Стратегия, посвященная поддержке и интересам семьи, будет положена в основу указа, который уже готовится на стол Президенту. Многие этот указ знают как «закон о многодетных семьях», где формируется единое понимание многодетной семьи, понимание того, что мы закладываем в это определение. В поддержку многодетных семей сейчас вкладывается каждый регион страны, и в общей сложности в прошлом году эта сумма составила 60 миллиардов рублей. Но в каждом регионе меры поддержки разные, поэтому объединение всех в один указ — то, что мы в ближайшее время должны сделать», — сказала парламентарий.

Глава Кировской области Александр Соколов привёл пример поддержки института семьи в своём регионе.

«Мы в Кировской области выбрали семью как основной критерий успешности развития региона. Мы развиваем инфраструктуру, строим жилье, чтобы жители региона оставались здесь, создавали семьи, воспитывали детей. Вокруг этого всё строится в нашем регионе. Есть масштабные меры поддержки семей при рождении второго и третьего ребёнка, но не для первенца, а решиться на рождение первого ребёнка — это как совершить прыжок с парашютом. Мы хотим помочь будущим родителям сделать первый шаг. Мы обсуждаем финансовые меры поддержки семей при рождении первого ребенка в Кировской области», — пояснил он.

Генеральный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин рассказала о запросе на сохранение традиций и защиты семейных ценностей, который сформировался в российском обществе. Она отметила, что эти стремления поддержал президент России Владимир Путин.

«Традиции для нашей страны — это не пустой звук. Из поколения в поколение в каждой семье воспитываются дети, которым передаются эти знания, взгляды, образ мышления. Но сегодня эти истины во многих западных странах ставятся под сомнение или прямо отвергаются. Новая западная «нормальность» не для жителей России. Именно поэтому тема сохранения традиций, защиты семейных ценностей стала для россиян особенно важна. Люди сами осознали это, и сегодня это уже явно сформировавшийся запрос. Запрос, который услышал и поддержал президент», — отметила она.

Клинический психолог, эксперт ЭИСИ Оксана Александрова добавила, что семья — это ячейка общества, в которой происходит формирование личности и социализация.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное», проводимом платформой «Россия — страна возможностей», подали уже около 340 тыс. человек. Он уточнил, что число участников может ещё вырасти, поскольку конкурс планируют продолжать до 5 ноября.