Киев, 19 октября, 2023, 23:19 — ИА Регнум. Руководителем пресс-службы минобороны Украины станет писатель-фантаст Илларион Павлюк. Об этом 19 октября сообщает украинское издание Еspreso. tv.

«Управление прессы и информации в минобороны возглавил Илларион Павлюк», — сказано в публикации. Павлюк является автором книг в стиле фантастический триллер и научная фантастика, а также исторических детективов.

Новость о своём назначении подтвердил и сам Павлюк на странице в социальной сети.

«Принимаю новую должность. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность. Спасибо министру обороны за веру в меня», — так сказано в публикации писателя в социальной сети.

Отмечается, что писатель в 2015 году воевал в Донбассе в составе добровольческого разведывательного спецподразделения «Гарпун». После начала спецоперации он мобилизовался в подразделение Главного управления разведки Украины, где прослужил полтора года.

Павлюк написал такие романы, как «Танец недоумка», «Я вижу, вас интересует тьма», «Белый пепел». Кроме того, он снял более десятка документальных фильмов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Украины Владимир Зеленский заявил об обновлении руководящего состава Министерства обороны. По мнению главы киевского режима, новые назначения помогут минобороны снизить уровень бюрократии, упрощенность процедур и таким образом освободить командиров от бумажной работы в пользу боевой.

Кроме того, глава Украины пообещал усилить цифровизацию, наладить обратную связь с военными и улучшить снабжение войск. Касаться проблемы коррупции в военном ведомстве глава Украины не стал.

Экс-глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников был отправлен в отставку на фоне ряда громких коррупционных скандалов, в том числе связанных с мобилизацией. Пришедший в сентябре на пост главы минобороны Украины Рустем Умеров заявил о намерении сделать борьбу с коррупцией в ведомстве одним из ключевых направлений своей работы.