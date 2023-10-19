Белгород, 19 октября, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Второй по счёту за один вечер украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит в небе над Белгородской областью 19 октября, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков распространил информацию о дроне ВСУ, обезвреженном в Белгородском районе. В Минобороны России уточняют, что второй БПЛА удалось уничтожить в 22:30 по московскому времени (совпадает с местным).

«19 октября около 22:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в уничтожении дрона принимали участие силы противовоздушной обороны (ПВО) России.